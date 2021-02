Tödliche Verletzungen hat ein Kind bei einem tragischen Verkehrsunfall am Dienstagmittag, den 2.02.21, in Pfullingen erlitten.

Achalmstraße: Kind kollidiert mit Lkw

Der knapp drei Jahre alte Junge war gegen zwölf Uhr mit seinem Laufrad auf dem Gehweg der leicht abschüssigen Häglenstraße unterwegs. An der Einmündung in die Achalmstraße lief das Kind ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei nach auf die Straße und stieß seitlich mit einem von rechts kommenden Lastwagen zusammen.

Zahlreihe Rettungskräfte vor Ort

Der 62 Jahre alte Lkw-Lenker und seine Beifahrerin erlitten einen schweren Schock. Sie mussten ärztlich versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle ausgerückt. Weiterhin kam die Feuerwehr Pfullingen zur Unterstützung vor Ort. In die Unfallermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet.