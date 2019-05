Am Dienstag haben Unbekannte 250 abgefahrene Reifen in einem Waldstück bei Bad Saulgau entsorgt.

Zu viel Gummi fand die Polizei am Dienstagabend bei Bad Saulgau in einem Waldstück an der Kreisstraße 8254 zwischen Wolfartsweiler und Sießen. Unbekannte entsorgten dort unerlaubt 250 abgefahrene Pkw-Reifen. Die Polizei geht laut Mitteilung davon aus, dass diese mit einem größeren Transporter dorthin gebracht und einfach abgekippt worden sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Reifenstapel um die Mittagszeit noch nicht da, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass die Reifen am Dienstagnachmittag zwischen 14.30 bis 17.15 Uhr unerlaubt entsorgt wurden.

Wo darfst du Altreifen entsorgen?

Die richtigen Ansprechpartner sind:

Reifenhändler

Schrotthändler

Autowerkstätten

Bauhof

lokale Entsorgungsunternehmen

Wie solltest du Altreifen auf keinen Fall entsorgen?

Hausmüll

Sperrmüll

verbrennen

vergraben

liegenlassen

Welche Strafen können bei falscher Entsorgung drohen?

Bei einer falschen Lagerung oder Entsorgung von Autoreifen drohen Bußgelder gemäß dem Bußgeldkatalog Müll und Müllentsorgung, der für die einzelnen Bundesländer herausgegeben wird. Eine illegale Entsorgung sieht laut dem Blog reifen-vor-ort Strafen in Höhe von 75 bis 200 Euro vor (Stand: 2018).

