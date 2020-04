Unfall B313 bei Trochtelfingen Mit Gasflaschen beladener LKW in Brand - Sperrung der Bundesstraße

Auf der B313 im Kreis Reutlingen ist es zwischen Engstingen und Trochtelfingen heute Morgen zu einem schweren LKW-Unfall gekommen, bei dem der Fahrer des verunglückten Fahrzeugs leicht verletzt wurde. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 39 Jahre alten Mann handeln. Er sei zur Behandlung ins Krankenhaus gekommen, wie die Polizei Reutlingen auf Anfrage mitteilte.

Wie die Polizei mitteilte war um 8:05 Uhr ein mit Gasflaschen beladener LKW von der Bundesstraße abgekommen und in Brand geraten. Daraufhin wurde der Bereich zwischen Engstingen Haid und Mägerkingen voll gesperrt.

Unfall auf B313: Hubschrauber-Einsatz wegen Waldbrandgefahr

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen erklärte weiter, die Feuerwehr hätte den Brand unter Kontrolle. Zudem war kurzzeitig ein Polizeihubschrauber im Einsatz, da aufgrund der momentanen Trockenheit der Brand drohte auf einen nahegelegenen Wald überzugreifen.

Sperrung der B313 nach Unfall mit brennendem Lkw

Die B313 ist auf weiten Teilen zwischen Trochtelfingen und Engstingen gesperrt (Stand: 11.15 Uhr). Das ist auf Google Maps zu erkennen. Eine Umleitung ist nach Auskunft der Polizei eingerichtet. Nach jetzigem Stand solle die Sperrung bis in den Nachmittag hinein bestehen bleiben, da die Straße durch das Feuer so stark beschädigt sei.

Die B13 ist eine der großen Bundesstraßen und Nord-Süd-Achsen in Baden-Württemberg. Sie führt von Wendlingen am Neckar eben über Engstingen und Trochtelfingen bis weiter über Sigmaringen bis an den Bodensee.