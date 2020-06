Am Sonntag Nachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B465 Bad Urach - Muensingen zwischen Bad Urach Seeburg und Muensingen. Ein PKW Golf kam aus Richtung Muensingen kurz vor dem Ortsbeginn Bad Urach Seeburg aus noch ungeklaerter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die dortige ansteigende Boeschung hinauf und ueberschlug sich fortlaufend. Der PKW kann auf mitten auf der Fahrbahn, auf der Fahrerseite in Endlage. Der Fahrer wurde mit dem Rettungswagen und Notarzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Muensingen Stadtmitte war mit 2 Fahrzeugen und 7 Mann im Einsatz, die Polizei mit 2 Streifenwagen, wobei einer von der Verkehrspolizei aus Tuebingen ist. die B465 war waehrend der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsmassnahmen fuer den Verkehr voll gesperrt. © Foto: SDMG / Kullen