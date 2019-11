Großeinsatz an der Mittelhofschule in Ellwangen: Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Dienstagmorgen in der 8. Klasse der Schule in der Schwabstraße ein schwerer Unfall während des Chemieunterrichts ereignet. In dem Chemiesaal befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks zwei Lehrerinnen und 19 Schülerinnen und Schüler. Insgesamt wurden 12 Menschen durch eingeatmete Dämpfe verletzt.

Lehrerin nach Unfall in Ellwanger Schule auf Intensivstation

Einem Sprecher der Polizei in Aalen zufolge war gegen 11 Uhr ein Chemie-Experiment missglückt: Dabei entstanden eine Stichflamme und ein Brand, und es wurden Gase freigesetzt. Eine der Lehrerinnen konnte das Feuer schnell löschen und einen Notruf absetzen.

Bei dem Unfall wurde die Lehrerin, die das Experiment durchgeführt hatte, möglicherweise schwer verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und liegt jetzt auf der Intensivstation zur Beobachtung. Außerdem wurden zehn Schüler sowie die zweite Lehrerin leicht verletzt. Alle wurden vom Rettungsdienst und Notärzten vor Ort behandelt, sie konnten danach entlassen werden.

Gasentwicklung: Feuerwehr stellt bei Messung Schwefel fest

Wegen der Entwicklung von Gasen nahm die umgehend alarmierte Feuerwehr in Schutzanzügen in dem Raum Messungen vor. Dabei seien Schwefeldämpfe festgestellt worden sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Der Chemiesaal sei von der Feuerwehr belüftet worden und wieder nutzbar.

Im Chemiesaal der Mittelhofschule Ellwangen gab es einen Unfall, 12 Menschen wurden verletzt. Die Feuerwehr nahm in dem Raum Messungen vor.

© Foto: Facebook.com/Freiwillige Feuerwehr Ellwangen

Harald Ratgeb, Rektor der Mittelhofschule (MHD) hat nach dem Unfall im Chemiesaal beschlossen, den Unterricht für den Rest des Tages komplett ausfallen zu lassen. Die Eltern der betroffen Schüler wurden der Polizei zufolge bereits informiert. In einem Elternbrief der Schule hieß es, bei dem Unfall sei Schwefeldioxid freigesetzt worden.

In dem Brief schreibt der Rektor: „Die betroffenen Kinder wurden ärztlich untersucht. Mehrere Kinder klagten über Kopfschmerzen und Unwohlsein. Bei keinem Kind konnten jedoch bedrohliche Symptome festgestellt werden, eine stationäre Behandlung ist nicht erforderlich.“

Außerdem wurden Eltern aufgefordert, einen Arzt aufzusuchen, falls ihre Kinder über anhaltende Beschwerden klagen würden.

Unfall in der Schule löste eine Großeinsatz aus

Die Polizei wies in einer ersten Meldung ausdrücklich darauf hin, dass andere Schulklassen von dem Unfall im Chemiesaal nicht betroffen seien. Das Polizeirevier Ellwangen hat jetzt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Der Unfall löste einen Großeinsatz aus, vor Ort im Einsatz waren:

Die Polizei mit drei Streifenwagen

Der Rettungsdienst mit einem Leitenden Notarzt

Zwei Rettungswagenbesatzungen

Zwei Notarztfahrzeugen

Die Feuerwehr Ellwangen mit drei Fahrzeugen

Die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen war auf solch einen Einsatz offenbar gut vorbereitet. Erst am 24. Oktober hatten ausgebildete Gefahrgut-Spezialisten der Feuerwehr das Hariolf-Gymnasium in Ellwangen besucht – für die Sonderübung „Gefahren im Chemieunterricht an Gymnasien“.

Das könnte dich auch interessieren