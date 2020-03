Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz rückten am Montagvormittag Feuerwehr und Polizei auf ein Gewerbegelände in die Kasernenstraße in Hechingen aus.

Biber befindet sich in Rückhaltebecken

Kurz nach 8.30 Uhr ging beim Polizeirevier Hechingen die Mitteilung ein, dass sich ein Biber in einem Rückhaltebecken auf dem Gelände befindet und nicht mehr von alleine herauskommt. Vor Ort entdeckten Rettungskräfte das Tier in dem etwa vier Meter tiefen, nicht ganz vollen, umzäunten Becken.

Wasser wurde abgelassen

Da der Biber an den betonierten Seitenwänden keine Möglichkeit fand herauszuklettern, wurde das Wasser abgelassen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr stiegen anschließend in das Becken und fingen den Biber in einer Hundebox der Polizei ein.

Gegen elf Uhr wurde das Tier von den Rettungskräften wohlbehalten an der nahegelegenen Starzel in die freie Wildbahn entlassen. Das Becken wurde wieder geflutet, schließlich sind Fische drin.