Jetzt ist klar, was es mit dem Polizeihubschrauber-Einsatz am Donnerstagmorgen über Hechingen und Wessingen auf sich hatte: Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei unternahm in Hechingen eine Drogenrazzia und machte dabei, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Jens Gruhl der Hohenzollerischen Zeitung am Nachmittag bestätigte, einen „größeren Drogenfund“. Ein Mann wurde im Zuge des Einsatzes festgenommen. Er werde dem Haftrichter vorgeführt, sagte Gruhl. Nach mehreren mutmaßlichen Komplizen fahndet die Kriminalpolizei weiterhin. Nach HZ-Informationen sind die Ermittler einem organisierten Netzwerk von Rauschgiftkriminellen auf der Spur.

Helle Aufregung in den Morgenstunden

Helle Aufregung hatte, wie berichtet, in den Morgenstunden in und um Hechingen geherrscht: Das Spezialeinsatzkommando der Kriminalpolizei war an mehreren Orten bei der Fahndung nach Straftätern gesehen worden. Etliche HZ-Leser riefen in der Redaktion an und erkundigten sich, was es mit dem Einsatz auf sich habe. Aus ermittlungstaktischen Gründen hatte sich die Polizei zunächst komplett bedeckt gehalten.

Hubschrauber kreist über Hechingen

Ein Polizeihubschrauber war am frühen Donnerstagmorgen zunächst über der B 27 im Bereich Hechingen-Süd nahe des Brielhofes gekreist. Auch Suchscheinwerfer sollen die Szenerie erleuchtet haben. Danach sahen Augenzeugen den Polizeihelikopter auf der Wiese hinter dem Zollerbahnhof in Richtung Wessingen stehen.

Polizei ist vor Ort ausgestiegen

Ein Augenzeuge will auch gesehen haben, dass aus dem Hubschrauber Polizeibeamte ausgestiegen sind und dann mit dem Wagen weiterfuhren.

Einsatz auch in der Ermelesstraße

Später am Vormittag wurde das Spezialeinsatzkommando der Polizei in der Hechinger Unterstadt gesehen. In der Ermelesstraße ballte sich deshalb zeitweise der Verkehr.

Nach erfolgter Festnahme eines verdächtigen Drogendealers beruhigte sich die Szenerie. Die Fahndung nach mehreren weiteren Personen, die einem organisierten kriminellen Netzwerk angehören sollen, hält dagegen unvermindert an.

