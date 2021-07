Die Alarmierung, die um 15.28 Uhr von der Leitstelle einging, klang dramatisch: Auto in der Starzel! Die Hechinger Feuerwehr rückte aus, stellte aber dann fest, dass ein in der Haigerlocher Straße verunglückter Skoda den Weg in den Bach doch nicht geschafft hatte. Ein Laternenmast hatte ihn aufg...