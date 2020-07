Mehrere Stunden war die Feuerwehr Hechingen am frühen Dienstagabend im Einsatz, um einen brennenden Kleintransporter auf der B 27 zu löschen und die Unfallstelle zu sichern. Verletzt wurde niemand. Vermutlich war ein technischer Defekt am Fahrzeug die Ursache für den Brand.

Hechinger Feuerwehr wird zu „LKW-Brand gerufen“

Kurz nach 18 Uhr am Dienstagabend war die Feuerwehr alarmiert worden. Zunächst sah es so aus, als würden die Einsatzkräfte zu einem LKW-Brand gerufen. An der Unfallstelle an der B27-Ausfahrt Hechingen-Süd in Fahrtrichtung Balingen zeigte sich, dass es sich um einen Kleintransporter handelte.

Meterhohe schwarze Rauchsäule weithin sichtbar

Das mit Kebap-Fleisch beladene Fahrzeug stand bei Ankunft der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Der Feuerschein und eine meterhohe schwarze Rauchsäule waren weithin zu sehen.

Feuerwehr mit Großaufgebot drei Stunden im Einsatz

Die Lösch- und Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Über drei Stunden war die Feuerwehr Hechingen mit einem Großaufgebot unter der Einsatzleitung von Stadtkommandant Frank Brecht am Unfallort zugange.

7000 Liter Wasser und 1000 Liter Schaum „im Gepäck“

Neben dem Löschzug der Hechinger Feuerwehr und zwei Trupps Atemschutzgeräteträgern war auch der Abrollbehälter Wasser/Schaum im Einsatz. Das Spezialgerät verfügt über einen 7000 Liter fassenden Wassertank und 1000 Liter Schaum und stellt die Versorgung der Feuerwehr mit ausreichend Löschmitteln sicher.

Die Behinderungen auf der B 27 hielten sich in Grenzen. Das brennende Fahrzeug stand auf dem Standstreifen. Der Feierabendverkehr hatte sich zum Unfallzeitpunkt bereits aufgelöst. Neben dem total beschädigten Transporter dürfte der Fahrzeugbrand auch Schäden an der Fahrbahn verursacht haben.

