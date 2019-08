Ein weißes VW- Campingmobil ist am Dienstag in der Zollernstraße angefahren und beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein weißes VW- Campingmobil ist am Dienstag in der Zollernstraße angefahren und beschädigt worden. Zwischen 13.30 Uhr und 18.45 Uhr stand das Wohnmobil des Typs California etwa auf Höhe der Villa Eugenia. In dieser Zeit prallte ein größeres Fahrzeug gegen die linke Seite des parkenden Wohnmobils. Sachschaden: rund 1000 Euro. Zum Verursacherfahrzeug hat die Polizei bisher keine Erkenntnisse. Sie sucht Zeugen unter der Rufnummer 07471/9880-0.