Drei Einbrüche hat es im Buchhaldenweg gegeben. Die Polizei geht vom gleichen Täter aus.

In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in das Zentrallager eines Möbelhauses am Ortsausgang Richtung B 27 eingedrungen. Auch vor zwei Werkstattgebäuden im Buchhaldenweg machten sie nicht halt.

An dem Zentrallager des Möbelhauses hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stiegen ein. In der Halle brachen sie die Tür zu einem Büro auf, das sie gründlich durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Eine Schätzung über die Höhe des Schadens gibt es noch nicht. Bei einer benachbarten Karosseriebaufirma brachen sie die Eingangstür zur Werkstatt auf. Ziel war ein Büroraum, in dem die Eindringlinge alle Schränke durchsuchten. Gestohlen wurde nichts. In einem anderen Raum fanden sie einen Kasseneinsatz mit Bargeld. Die Geldscheine steckten sie ein.

Drittes Einbruchsobjekt war ein weiteres Werkstattgebäude an der Ecke zur Hauptstraße. Die Eingangstüre wurde gewaltsam geöffnet, ein Büro komplett durchsucht. Bei ihrer Suche stießen die Diebe auf eine Kasse. Das Bargeld – auch hier nur die Scheine – steckten sie ein. Ein Tatzusammenhang ist aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe aller drei Einbrüche nicht von der Hand zu weisen. Der Polizeiposten Haigerloch hat Ermittlungen aufgenommen. Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07474/9500-80 zu melden.