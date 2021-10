Ein Unfall am frühen Mittwochmorgen in der Hauptstraße in Süßen (Kreis Göppingen) erfordert nicht nur einen Polizei-Einsatz. Auch die Feuerwehr rückte aus. Bilder zeigen stark demolierte Fahrzeuge.

Was ist passiert? Die Polizei bestätigte den Unfall, hielt sich jedoch noch bedeckt: Ein Rettung...