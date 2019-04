Unbekannte zerkratzten in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos in Göppingen.

Unbekannte zerkratzten in der Nacht auf Sonntag mehrere Autos in Göppingen.

Ein Zeuge meldete gegen 2.45 Uhr drei unbekannte Personen, die sich an Autos zu schaffen machten. Sie beschädigten in der Filsstraße und Am Filssteg mehrere Autos. Die Polizei rückte aus und fahndete nach den Personen. Sie stellten an zehn Autos Schäden fest. Die Täter hatten zum Beispiel Außenspiegel beschädigt und Dellen verursacht.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. Die Beamten vom Polizeiposten Jebenhausen (Telefon 07161/42728) haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen die Täter.