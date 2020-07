Die Polizei hat am Wochenende in der Region Motorradfahrer kontrolliert und zahlreiche Verstöße festgestellt. In Wiesensteig nahmen die Beamten 94 Fahrzeuge unter die Lupe, von denen 28 beanstandet wurden.

Polizei-Kontrolle in Wiesensteig: Auspuffanlage verändert

Bei sechs Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen. berichtet die Polizei. Vier davon hatten Veränderungen an ihren Auspuffanlagen vorgenommen. Der Lenker einer Yamaha und einer Aprilia hatten Teile verbaut, die so nicht zugelassen waren. Für alle war die Fahrt zu Ende.

Parallel dazu führte die Polizei zwischen Mühlhausen und Wiesensteig Geschwindigkeitsmessungen durch. Fünf Fahrzeuglenker fuhren zu schnell. Ein KTM-Fahrer hatte es besonders eilig: Er fuhr mit 101 Stundenkilometern anstatt mit erlaubten 70.