Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, läuft der Einsatz von Polizei und Feuerwehr bei der Firma Gelita in der Großeislinger Straße in Göppingen seit etwa 6.40 Uhr. Es gibt ein Leck in einem fest installierten Tank, aus dem am Donnerstagmorgen Salzsäure austrat. Die Gelita AG ist ein Anbieter von Gelatine, Kollagen und Kollagenpeptiden

Austritt von Salzsäure in Göppingen: Laut Polizei keine Explosion oder Verletzten

Nach Informationen eines Sprechers des Polzeipräsidiums Ulm gibt es keine Verletzten, es liege keine Gefährdung durch den Austritt des Gefahrenguts vor. Es habe keine Explosion oder Ähnliches gegeben. Die Großeislinger Straße ist für den Einsatz derzeit voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Wir halten euch auf dem Laufenden.