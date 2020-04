Am Dienstag forderte ein Mann eine 19-Jährige in Ebersbach zu sexuellen Handlungen auf und zeigte sich exhibitionstisch. Das berichtet die Polizei.

Gegen 23 Uhr befand sich die 19-Jährige demnach am Ebersbacher Bahnhof. Dort sprach sie ein 29-Jähriger an und wurde zudringlich. Der Mann umarmte die junge Frau und soll sie an ihren Geschlechtsteilen begrapscht haben. Die junge Frau schob den Angreifer von sich. Daraufhin öffnete der 29-Jährige offenbar seine Hose und zeigte sein Geschlechtsteil. Mit einer zufällig vorbeikommenden Zeugin flüchtete die junge Frau.

Täter an Ort und Stelle gefasst

In der Nähe des Bahnhofs sah die 19-Jährige eine Polizeistreife. Sie teilte den Beamten den Sachverhalt mit. Die Polizisten begaben sich zum Bahnhof und trafen den 29-Jährigen noch an. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss, wie ein Test ergab. Er muss sich nun wegen eines Sexualdelikts verantworten.