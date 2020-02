Zwischen Sonntag und Donnerstag gelangte ein Unbekannter auf ein Grundstück in der Mörikestraße in Bad Ditzenbach. An einem Haus hebelte er ein Fenster auf und gelangte ins Innere, wie die Polizei mitteilt. Der Einbrecher durchwühlte sämtliche Zimmer.

Einbruch in Bad Ditzenbach: Polizei ermittelt

Ob der Unbekannte Beute machte, ist noch nicht klar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Deggingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun nach dem Einbrecher.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (07334) 92 49 90 zu melden.