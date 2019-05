Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Die Polizei hat am Wochenende in der Göppinger Bahnhofstraße zwei Betrunkene festgenommen. Sie waren deutlich betrunken und riefen lautstark Parolen. In Salach hatten Unbekannte Häuser beschmiert.

Betrunkene rufen Parolen

Einer Zeugin fielen am Samstag gegen 15 Uhr in der Göppinger Innenstadt mehrere Betrunkene auf. Diese sollen Parolen gerufen haben und politisch motivierte Handzeichen gegeben haben.

Die Polizei suchte nach den Männern und nahm sie in der Bahnhofstraße fest. Beide waren stark betrunken, einer sogar so sehr, dass der Rettungsdienst zum Polizeirevier fahren musste. Zeugen sollen sich an die Kripo wenden, Telefon (07161) 63 23 60.

Die beiden kommen mutmaßlich aus dem politisch rechten Lager, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der GZ. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Gebäude in Salach beschmiert

In der Hohenneuffenstraße in Salach hatten Unbekannte am Sonntag mehrere Gebäude mit politischen Zeichen beschmiert. Auch hier bittet die Polizei um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich an die Polizei wenden, Telefon (07161) 85 10.

Ob es sich um die gleichen Täter handelt ist laut Polizei bislang unklar.

