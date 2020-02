Am Donnerstagabend war die Polizei mit einem Großaufgebot und SEK in der Esslinger Straße in Plochingen (Kreis Esslingen) im Einsatz. Bei einem blutigen Streit auf offener Straße sind zwei Männer verletzt worden, einer davon schwer.

Laut einer Mitteilung der Polizei Reutlingen waren gegen 16:45 Uhr die ersten Meldungen eingegangen.

Nach der blutigen Auseinandersetzung hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. „Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich weiträumig ab“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Ein 20-jähriger Verdächtiger wurde gegen 18:15 Uhr in der Esslinger Straße festgenommen. Er war unbewaffnet.“

Polizei Reutlingen auf Twitter: Schießerei und Messerstecherei

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist bei der Auseinandersetzung ein Schuss gefallen und ein Messer eingesetzt worden.

„Nach derzeitigen Erkenntnissen ist bei der Auseinandersetzung ein Schuss gefallen und ein Messer eingesetzt worden“, schrieb die Polizei Reutlingen zuvor auf Twitter, dort informierten die Beamten laufend über den Stand der Ermittlungen.

Demnach wurden die beiden 21 und 29 Jahre alten Verletzten in Kliniken eingeliefert. Offenbar erlitt der 29-Jährige Stichverletzungen, der Jüngere schwere Schussverletzungen.

Stau: Bahnhofstraße und Esslinger Straße gesperrt

Wegen des Großeinsatzes waren folgende Straßen in Plochingen vorübergehend gesperrt: Bahnhofstraße, Esslinger Straße und die Straße am Fischbrunnen. Es bildete sich daher Stau in der Innenstadt.

Abschließend hieß es in der Meldung am Donnerstagabend: „Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zum weiteren Stand der Ermittlungen und zu laufenden Maßnahmen der Polizei keine Auskünfte erteilt werden.“