Nur ein Selfie mit Tauben im Hintergrund wollte eine 29 Jahre alte Frau am Gründonnerstag gegen 15.10 Uhr machen. Sie wollte sich damit das Warten auf einen Bus der Linie 7 am ZOB in Göppingen verkürzen. Was dann passierte, schildert die Polizei folgendermaßen: Das passte einem unbekannten Mann überhaupt nicht. Zunächst verscheuchte er die Tauben. Als ihn die Frau daraufhin ansprach, spuckte ihr der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht. Damit nicht genug, habe er ihr noch ins Gesicht geschlagen und zu Boden gerissen. Danach sei der Mann in Richtung Faurndau geflüchtet.

Die Frau erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen, berichtet die Polizei. Sie beschrieb den Täter als dunkelhäutig, 30 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß, Gewicht etwa 70 Kilo. Der Mann trug demnach eine Brille und war mit einem braunen T-Shirt und einer Jeans bekleidet. Das Polizeirevier Göppingen nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung auf.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07161/632360 zu melden.