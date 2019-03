Ist ein 41-jähriger Arbeiter ein Kinderschänder oder Opfer eines perfiden Rachefeldzugs? Diese Frage muss das Amtsgericht Göppingen klären.

So oder so: Der Fall, der seit gestern vor dem Amtsgericht Göppingen verhandelt wird, ist eine Tragödie. Offen ist nur, für wen die Geschichte am Ende tragischer ist. Für das mutmaßliche Opfer, ein heute 13-jähriges Mädchen? Oder für ihren angeblichen Peiniger, ihren 41-jährigen Stiefvater, der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt ist?

Acht Fälle von Kindesmissbrauch?

Für Staatsanwalt Felix Walther ist der Fall klar: Er wirft dem Arbeiter acht Fälle von Kindesmissbrauch vor. Das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Heiner Buchele hat zumindest nicht unerhebliche Zweifel, ob die Vorwürfe gegen den Mann zutreffen. Buchele will nicht ausschließen, dass „suggestive Einflüsse“ der Mutter und ihrer Freundin vorhanden gewesen sein könnten, die das Mädchen zu seiner Aussage verleiteten. Der Prozess wurde nun erst einmal vertagt, ein aussagepsychologisches Gutachten soll die Glaubwürdigkeit der Angaben des mutmaßlichen Opfers klären.

In der verworrenen Geschichte gibt es diverse Haupt- und noch mehr Nebendarsteller. Da ist erst einmal der 41-Jährige, seine getrennt von ihm lebende Frau, zweijährige Zwillinge und die 13-jährige Tochter aus einer anderen Beziehung der Frau. Auch der Bruder der Ehefrau spielt eine Rolle, er wohnte im fraglichen Zeitrum in der Wohnung der polnischen Familie in Göppingen. Oft anwesend war auch die beste Freundin der Frau, die als Tagesmutter arbeitet und auch schon mal die Zwillinge beaufsichtigte.

Acht Mal soll der Familienvater seine Stieftochter missbraucht haben, listet der Staatsanwalt auf. Er soll ihr in den Intimbereich und an die Brüste gefasst, sie auf den Mund geküsst, ihr Zungenküsse gegeben und ihre Hand auf sein Geschlechtsteil gelegt haben. All dies habe sich bis zum Sommer 2017 abgespielt, da war das Mädchen elf Jahre alt.

„So etwas hat nicht stattgefunden“, beteuerte der große, korpulente Mann im orangefarbenen Kapuzenpullover gestern im großen Sitzungssaal des Amtsgerichts. Detailliert schilderte er, wie sich sein Leben veränderte, nachdem der Bruder der Ehefrau aus Polen in die Wohnung der Familie zog. Dies geschah offenbar deshalb, damit der Schwager als Patenonkel der Zwillinge näher bei diesen lebte.

Drei oder vier Monate nach dem Einzug des Bruders bemerkte der 41-Jährige, dass die oft anwesende, verheiratete Freundin seiner Ehefrau ein Verhältnis mit dem Schwager begonnen hatte. Der hat wiederum in Polen ein damals einjähriges Kind, für das er Unterhalt bezahlte. Der Angeklagte erzählte seiner Frau von der heimlichen Liebschaft, die rief umgehend ihre Freundin an. Von diesem Tag an war alles anders: „Sie haben angefangen, mich zu attackieren.“ Zudem stimme das mit dem Verhältnis gar nicht, behaupteten die Frauen. Und seiner Frau war der Mann nun plötzlich zu dick. „Sie sagte, wenn ich nicht abnehme, lässt sie sich scheiden.“

Schließlich hatten Freunde des gehörnten Ehemannes diesem Fotos zugespielt, die das Verhältnis der Tagesmutter mit dem Schwager des 41-Jährigen belegten. Für dessen Frau und deren beste Freundin war das Maß nun voll – sie griffen ihn erneut an, er habe bei dem Ehemann gepetzt. Allen Ernstes soll dann die Tagesmutter dem Angeklagten vorgeschlagen haben, dass dieser zu ihrem Mann ziehen solle, sie würde im Gegenzug bei der dreifachen Mutter und deren Bruder einziehen. Erst später stellte sich heraus, dass der Betrogene seiner Frau eine Frist von drei Monaten zum Auszug gesetzt hatte. Sie zog dann auch tatsächlich bei ihrer Freundin ein – doch zuvor musste der 41-Jährige ausziehen. Dafür sorgte wiederum die Tagesmutter mit einem Anruf bei der Schwester des Mannes – sie drohte, wenn er zurückkäme, würde sie die Polizei rufen. „Ich hatte Angst, festgenommen zu werden, und bin nicht mehr nach Hause“, berichtete der Angeklagte. Seitdem wohnt er in einem Monteurszimmer im Schurwald.

„Dann gab es Krieg“

In diesem vergifteten Klima vertraute sich die elfjährige Tochter immer wieder dem Stiefvater an – und erzählte dies auch ihrer Mutter. „Dann gab es Krieg“, sagte der 41-Jährige. Das Mädchen soll mehrere Selbstmordversuche unternommen haben. Schließlich sei er zufällig ins Badezimmer gekommen, als sich seine Stieftochter selbst befriedigte, erzählte der Mann. Dann sei es mit dem guten Verhältnis vorbei gewesen. „Mit mir hat niemand mehr gesprochen.“ Chatverläufe belegen allerdings, das Stiefvater und -tochter weiterhin Kontakt hatten.

Vor allem über eine Nachricht wunderte sich das Schöffengericht: „Vielleicht jucken Dich Deine Brüste“, hatte der Angeklagte laut Übersetzung der polnischen Nachricht geschrieben. „Was soll das?“, fragte Richter Buchele. Das sei eine übliche Formulierung in der polnischen Jugendsprache, klärte Rechtsanwalt Michael Kolaczkowski das Gericht auf. Es bedeute soviel wie „Dir juckt das Fell.“ Also: „Willst Du Prügel haben?“

Wann der Prozess fortgesetzt wird, ist noch nicht klar.

Das könnte dich auch interessieren:



Unfall zwischen Altsteußlingen und Frankenhofen Windböe erfasst Gespann: Eine Frau verletzt Bei einem Unfall am Montag ist eine Frau leicht verletzt worden.