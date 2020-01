Am Mittwoch sind zwischen 8.45 Uhr und 19 Uhr Unbekannte in ein Grundstück in der Robert-Bosch-Straße in Uhingen eingedrungen. Ins Haus gelangten sie vermutlich durch die Balkontür. Ob die Einbrecher Beute machten ist bisher nicht bekannt. Allerdings waren sämtliche Räume durchwühlt.

Einbruch in Geislingen: Fahndung mit Hubschrauber

Zudem gelangten Diebe durch Aufhebeln eines Fensters in ein Haus in Geislingen. Um Beute zu machen blieb jedoch keine Zeit. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach den Tätern, diese blieben aber verschwunden.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeipräsidium Ulm zu melden.