Im Donzdorfer Teilort Reichenbach unter Rechberg ist am späten Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Informationen unserer Zeitung steht in Dachstuhl in Brand. Die Polizei spricht in einer ersten Mitteilung von einem Gebäudebrand in der Staufeneckstraße. Der Rauch ist noch in vielen Kilometern Entfernung zu sehen, im Filstal genauso wie in Hohestaufen.

Offenbar zwei Leichtverletzte

Nach jetzigem Stand ist ein Sachschaden von 800.000 Euro entstanden. Zwei Bewohner erlitten offenbar Rauchgasvergiftungen. Sie mussten zur Beobachtung in ein Krankenhaus.

Näheres ist im Moment nicht bekannt, sobald es weitere Informationen gibt, aktualisieren wir diesen Text.