Am Donnerstagnachmittag stand an der Kreuzung B466/L1214 bei Gingen ein Traktor in Flammen. Die Feuerwehr rückte aus. Die Polizei wurde gegen 15 Uhr alarmiert, teilte ein Sprecher auf Nachfrage der GZ mit. Nach ersten Erkenntnissen entstand nur ein Sachschaden, niemand wurde verletzt.

Traktor-Brand bei Gingen: Stau auf B466

Zeitweise war wegen einer Teil-Sperrung nur eine Fahrbahn befahrbar, die Polizei leitete den Verkehr um die Brandstelle. Deshalb kam es zu Stau.