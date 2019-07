Er legte ein Feuer in einer Kirche in Bad Schussenried – nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in einer Kirche im Klosterhof in Bad Schussenried einen Brand ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, zündete der Mann dort zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr ein Stofftuch an. Das Feuer weitete sich aus und trat auf daneben stehende Bilder und ein Holzkreuz über.

Ein Zeuge konnte den Brand löschen. Er beschreibt den Brandstifter folgendermaßen: etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,65m bis 1,70m groß, kurze Haare, grünes T-Shirt und kurze beige Hosen. Der Polizeiposten Bad Schussenried sucht nun den Täter.

