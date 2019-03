Nach einem Unfall ist die Bahnstrecke zwischen Jagstzell und Crailsheim gesperrt. Was Reisende jetzt beachten müssen ...

An einem Bahnübergang bei Steinbach an der Jagst ist am Freitagmittag offenbar ein Kleinlaster (Unimog) von einem Zug erwischt worden. Dabei sind wohl mindestens zwei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Es handelt sich um einen Güterzug. Die beiden verletzten Personen saßen offenbar im Lkw, ist aus Kreisen des Rettungsdienstes zu hören. Der angeforderte Rettungshubschrauber war nicht nötig und drehte wieder ab.

Offenbar stand der Laster mit dem hinteren Teil der Ladefläche auf dem Gleis, als der Zug queren wollte. Der Zugfahrer habe nicht mehr abbremsen können, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Experten prüfen jetzt, ob die Signalanlage ordnungsgemäß funktioniert hat.

Derzeit werden die Signalanlagen abgebaut. Der beschädigte Betonpfeiler der Stromleitung wird danach weggeräumt.

Was müssen Reisende beachten?

Die Bahnstrecke ist eingleisig und verläuft parallel zur B290. Sie ist derzeit gesperrt. Passagiere auf der Strecke zwischen Aalen und Crailsheim müssen in einen Bus umsteigen. Der pendelt zwischen Crailsheim und Jagstzell. Dadurch dauert die Fahrt länger. Die Intercity-Züge (IC) nach Nürnberg werden von Aalen über die Murrbahn nach Crailsheim umgeleitet.

