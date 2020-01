Bei einer Schießerei in Rot am See sind offenbar sechs Menschen gestorben. In anderen Bernd Märkle, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, bestätigte diese Zahl zunächst nicht.

+++ Bisher gibt es keine weiteren Informationen – wir warten auf die Pressekonferenz um 16.30 +++

Fest steht: Seit Freitagmittag läuft ein großer Polizeieinsatz in einem Gebäude in der Bahnhofstraße in Rot am See, wo die Schüsse gegen 12.45 Uhr gefallen sein sollen. Das teilte die Polizei mit. Sicher ist zudem, dass es mehrere Verletzte gibt. Das Gebäude, wo der Tatort ist, war früher die Kneipe Schurr Als „Deutscher Kaiser“ hat die Wirtsfamilie das Gasthaus weitergeführt. Offenbar wurde es im vergangenen Sommer umgebaut.

Bei einer Pressekonferenz um 16.30 Uhr will die Polizei im Rathaus Rot am See weitere Informationen geben.

Rettungsdienst nach Schüssen in Rot am See im Einsatz

Der Rettungsdienst ist vor Ort in Rot am See im Einsatz. Ein Tatverdächtiger wurde kurz nach Eintreffen der Polizei festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige eine Beziehung mit einem der Opfer. Nach aktuellem Stand gibt es keinen Hinweis auf weitere Täter.

In diesem Gebäude in der Bahnhofstraße in Rot am See sind offenbar mehrere Menschen durch Schüsse gestorben.

© Foto: Nico Pannewitz

Das kleine Rot am See kommt regelmäßig in die überregionalen Medien. Dort spielt sich der größte Jahrmarkt in Hohenlohe ab, die Muswiese.

Offenbar sechs Tote nach Angaben aus Beamtenkreisen

Aus Kreisen von Polizeibeamten heißt es, dass sechs Menschen bei der Tat gestorben sind. Bei dem Täter soll es sich nach Informationen der „Bild“ um einen 1983 geborenen Mann handeln. Die Leichen sollen dem Bericht zufolge in und vor dem Haus gelegen haben. Bilder zeigen, dass Einsatzkräfte in weißen Schutzanzügen rund um den Tatort unterwegs sind und Spuren sichern. Die Polizei hat das Gebiet rund um den Tatort mit Polizei-Sperrband abgeriegelt.

Schießerei in Baden-Württemberg Tote und Verletzte nach Schüssen in Rot am See Bilderstrecke öffnen

Riesiger Medienauflauf nach Schießerei in Rot am See

Wie unsere Reporter berichten, ist das Medieninteresse vor Ort riesig. Teams vieler großer Fernsehsender wie ARD und ZDF sind in Rot am See und berichten live von vor Ort.

Der letzte große Polizeieinsatz in der Region war bei einem Amok-Alarm in Crailsheim. Damals sind mehrere Hubschrauber des mobilen Einsatzkommandos der Polizei auf dem Volksfestplatz gelandet. Doch die Situation endete glimpflich: Es war ein Fehlalarm.

Die Gegend rund um das Haus in Rot am See, in dem die Schüsse gefallen sein sollen, ist abgesperrt und von der Polizei bewacht.

© Foto: Marijan Murat/dpa

Rot am See: Gemeinde mit gut 5000 Einwohnern

Rot am See liegt im Kreis Schwäbisch Hall, etwa 120 Kilometer von der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt. Die Gemeinde hat gut 5000 Einwohner. Bürgermeister ist Siegfried Gröner. Letztes Jahr ließ er sich in seine dritte und, wie er sagt, letzte Amtszeit wählen.

Unsere Reporter sind in Rot am See vor Ort.