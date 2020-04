Ein Zeuge hat am Sonntag gegen 16.30 Uhr beobachtet, wie zwei Personen an der Mooswiese in Feuchtwangen an den Altkleidercontainern unterwegs waren und dort illegal einen Maxi-Cosi, einen Kindersitz, entsorgen wollten. Bei einer Kontrolle stellte die Polizeistreife fest, dass es sich um ein Ehepaar aus Crailsheim handelte, das seine Wohnung nur zum Zwecke der Abfallbeseitigung verlassen hatte.

Jetzt erwartet die beiden neben der unerlaubten Abfallablagerung noch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Den Kindersitz nahm das Ehepaar anschließend wieder mit nach Crailsheim.