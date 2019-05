Im Falle der am 30. April gefundenen Leiche in einer Wohnung in Crailsheim wurde nun ein Mann verhaftet.

Der 45-jährige Lebensgefährte soll seine 51-jährige Lebensgefährtin mit einem oder mehreren Schläge mit einem stumpfen Gegenstand getötet haben, so die ersten Erkenntnisse der Kriminalpolizei laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen.

Tatverdächtiger meldete die Tote der Polizei

Die Polizei hat die tote Frau in einer Wohnung in der Alexander-von-Humboldt-Straße in Crailsheim gefunden. Der Mann hatte der Polizei am Dienstag, 30. April, gegen 7.30 Uhr selbst die Tote gemeldet.

Viele Polizeiwagen hatten in dem Wohngebiet für Aufsehen gesorgt.

Mann war offenbar alkoholisiert und verwirrt

Offenbar stand unter Alkoholeinfluss und wirkte verwirrt, als er sich bei der Polizei meldete. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen den 45-Jährigen. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

