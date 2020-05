Bei einem Brand einer Scheune auf einem Aussiedlerhof ist ein hoher Schaden entstanden. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer ist am Samstagabend in Crailsheim-Onolzheim ausgebrochen. Der Sachschaden betrage nach einer ersten Schätzung 400.000 Euro. Weder Personen noch andere Häuser waren in Gefahr, heißt es in dem Bericht. Die Brandursache sei noch unbekannt.

