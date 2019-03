Die B12 ist auf Höhe Marktoberdorf am Mittwochmorgen gesperrt, Grund ist ein Verkehrsunfall mit zwei Autos. Dies gab die Polizei Kempten am Mittwochmorgen in einer Eilmeldung bekannt.

Zwischen Altdorf und Geisenried krachten zwei Autos frontal ineinander. Dabei wurden beide Fahrer nach Angaben der Polizei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind momentan vor Ort.

Mehr Infos in Kürze.

Das könnte dich auch interessieren:

Stadt Ulm „Schlüpfrig und spätpubertär“: Stadträte entsetzt über Werbekampagne Eigentlich sollte eine Kampagne vom kommenden Wochenende an mit fünf Plakaten für die Erreichbarkeit der Stadt werben. Doch die Stadträte waren keineswegs begeistert.