Am Bahnhof in Günzburg ist am Morgen eine leerstehende Tierzuchthalle explodiert. Wie die Polizei mitteilt, kam es nach ersten Erkentnissen zur Explosion eines Gastanks. Verletzte gibt es nach bisherigem Stand nicht.

Da sich das Haus hinter dem Bahnhof befindet, sei auch das Bahnhofsgebäude bei der Explosion leicht beschädigt worden. Der Bahnverkehr von und nach Günzburg ist momentan außer Betrieb, es fährt kein Zug.

Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Da die Tierzuchthalle mit Asbestplatten eingedeckt war, könnten sich die Aufräumarbeiten als schwierig erweisen.

Weitere Infos folgen.