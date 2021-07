Bei einem schweren Unfall auf dem Gelände des Güterbahnhofs in Tübingen ist am frühen Samstagmorgen gegen 04.45 Uhr ein junger Mann tödlich verletzt worden.

Auf Güterwagon mit Panzer geklettert

Der 19-Jährige war mit einem 35-jährigen Begleiter auf einen Güterwagon und auf den darauf geladenen Panzer geklettert. Zwischen ihm und der unter Spannung stehenden Oberleitung bildete sich ein Lichtbogen, durch den der 19-Jährige schwerste Verletzungen erlitt und das Bewusstsein verlor.

Militärzüge waren überwacht

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die zur Überwachung der auf dem Gelände stehenden Militärzüge im Einsatz waren, wurden durch den Lichtbogen auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte.

Bis der Schwerstverletzte von den Rettungskräften geborgen werden konnte, führte sein Begleiter Reanimationsmaßnahmen durch. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 19-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Am Samstagabend erlag er in der Klinik seinen Verletzungen.

Begleiter bleibt unverletzt

Sein Begleiter war unverletzt geblieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort waren Rettungsdienst, Feuerwehr, Bundespolizei, Bundeswehr und eine Mitarbeiterin der Notfallseelsorge sowie ein Notfallmanager der Bahn eingesetzt.