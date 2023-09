Nachdem Zeugen am Mittwoch, 06.09.2023 von Hilferufen auf dem Bodensee berichtet hatten, konnte nur noch ein leeres Boot gefunden werden. Nun hat die Lindauer Kriminalpolizei gegenüber der Lindauer Zeitung bestätigt, dass der 93-jährige Segler geborgen wurde.

Vermisster am Bodensee: Was war passiert?

Bereits vor zwei Wochen wurde bekannt, dass ein Skipper auf dem Bodensee gesucht wurde. Weil auf dem leeren Boot Körperflüssigkeiten gefunden wurden, ging man davon aus, ein medizinischer Notfall habe den Mann über Bord gehen lassen.

Unmittelbar wurde die Suche nach dem 93-Jährigen begonnen, diese blieb allerdings trotz Einsatz von Rettungshubschraubern und Booten zunächst erfolglos.

Vermisster tot geborgen: Wie wurde er gefunden?

Der Vermisste wurde wohl schon am vergangenen Freitag gefunden. Laut Informationen der Schwäbischen Zeitung waren Mantrailing-Hunde am Fund beteiligt. Diese seien auf den individuellen Geruch von Menschen spezialisiert. Den Mann gefunden habe das Suchteam der Firma „Tauchdienste“ mit ihren Hunden – dank der Zeugenaussagen vom Tag des Verschwindens. Denn der Fundort war unweit des Ortes, an dem der Mann über Bord gegangen war. Allerdings ist das Wasser an dieser Stelle 61 Meter tief. Mit einem Sonar-Tauchroboter konnte durch Kameraaufnahmen das Signal der Hunde bestätigt werden, der Vermisste war gefunden. Mit einem Tauchroboter der Wasserschutzpolizei sei der 93-jährige Mann dann geborgen worden. Nach wie vor werde von einem Unfall ausgegangen.