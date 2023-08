In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden die Sommerferien, was viele Heimkehrer auf die Straßen bringt. Stauträchtig werde es insbesondere auf den Autobahnen in Süddeutschland zugehen, berichtet der ADAC.

In Bayern und Baden-Württemberg dauern die Schulferien noch eine Woche an. Nicht zuletzt deswegen ist laut ACE auch in Süd-Nord-Richtung mit moderatem Reiseverkehr zu rechnen. Unabhängig von Ferienterminen gesellen sich zudem vor allem bei gutem Wetter auch Wochenendausflügler zu den Reisenden hinzu. Kritische Engstellen sind auch immer Baustellen, von denen der ADAC aktuell rund 1500 zählt.

Auch am kommenden Wochenende rechnen Experten wieder mit vielen Verzögerungen auf den Straßen.

Die Wochenende-Tage in der Übersicht:

Freitag: Pendler und Urlaubsfahrer sorgen ab den Mittagsstunden bis in den Abend hinein je nach Gebiet und Strecke für teils lange Staus, sagt der ACE voraus.

Samstag: Mit viel Verkehr ist in Süddeutschland schon am frühen Vormittag zu rechnen. Die Urlaubsrouten in den Süden und in Richtung Mittelmeer füllen vor allem zwischen 10 und 16 Uhr. Auch auf den Heimreisestrecken in nördlicher und nordwestlicher Richtung wird es ab dem späten Vormittag voll. Zudem rollt die Blechlawine auf den Routen weg von den Küsten. Bis etwa 18 Uhr ist laut ACE mit Staus zu rechnen. Zudem dürften mehr Lastwagen auf den Autobahnen unterwegs sein. Denn das saisonale Lkw-Fahrverbot an Samstagen ist Ende August ausgelaufen. Die Nebenstrecken füllen sich ebenfalls.

Sonntag: Vom späten Vormittag bis in den Abend hinein ist auf den Rückreisespuren starker Verkehr zu erwarten. Auch auf den Nebenstrecken ist mehr los als sonst.

Die wichtigsten Staustrecken in Bayern und Baden-Württemberg

Folgende Routen dürften im Südwesten am stärksten belastet sein (in beide Richtungen):

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main - Hattenbacher Dreieck

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Hannover - Hamburg - Flensburg

A 8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A81 Stuttgart – Singen

B10 zwischen Ulm und Stuttgart

Lkw und Pkw stauen sich auf der A9 vor dem Schkeuditzer Kreuz in Richtung München.

In Deutschland gibt es derzeit etwa 1500 Autobahn-Baustellen. Rund um die Baustellen kann es vor allem bei starkem Verkehr mitunter deutlich länger dauern. Einige Baustellen machen auch Vollsperrungen erforderlich.

Staus auf den Urlaubsrouten

Auf den Fernstraßen im benachbarten Ausland sorgen Rückreisende für Staus. Dies gilt insbesondere für die Heimfahrt nach Deutschland und Österreich. Die größten Staus gibt es demnach auf den klassischen Urlauberrouten: Tauern-, Fernpass-, Arlberg-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie auf den Fernstraßen von und zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten.