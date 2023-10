Am Dienstagabend waren vier Tage Angst und Schrecken durch den Krieg in Israel vorbei. Eine Schülergruppe aus Kirchheim unter Teck landete nach einem Zwischenstopp in Island mit ihren Betreuern sicher am Stuttgarter Flughafen und wurde von den erleichterten Eltern in die Arme genommen. Darunter Sas...