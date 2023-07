Die für Deutschland bislang höchsten Temperaturen des Jahres hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit 38,8 Grad Celsius in Bayern registriert. Der Wert sei in Möhrendorf-Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt gegen 15.20 Uhr gemessen worden, sagte ein DWD-Meteorologe anhand vorläufiger Daten am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

Sehr hohe Werte waren auch in Baden-Württemberg zu vermelden. Notzingen (Landkreis Esslingen) verzeichnete 37,3 Grad, Stuttgart-Echterdingen 37,0 Grad. Selbst in Rostock-Warnemünde direkt am Ostseestrand seien es noch 33,1 Grad gewesen, sagte der DWD-Experte. Temperaturen von über 30 Grad wurden demnach im gesamten Osten der Republik sowie in Bayern und Baden-Württemberg gemessen.

Stürmische Nacht in BW

Während es am Abend noch sehr heiß war, kam es in Baden-Württemberg zu einer stürmischen Nacht. Am Nachmittag gab es bereits erste lokale Gewitter in den Regionen Main-Tauber und die Ostalb. Am Abend zogen weitere Gewitter aus Frankreich ins Land. Gewitterzellen traten über Freudenstadt und südlich von Reutlingen auf, ebenso in Stuttgart, Karlsruhe, Heidelberg und Baden-Baden.

Festival musste geräumt werden

Wie der SWR schreibt, musste das Sea You Festival in Freiburg am Tunisee mit rund 22.000 Besuchern geräumt werden. Das teilte auch die Polizei über Twitter mit.

+++ EILMELDUNG: SEA YOU 2023 +++



Aufgrund eines erwarteten Unwetters muss das Festival zu Eurer Sicherheit ab sofort geräumt werden.



Bitte bewahrt Ruhe und folgt den Anweisungen der Ordner/Polizei. Vielen Dank!



Mit Verkehrsstörungen ist zu rechnen. #SEAYOU2023 pic.twitter.com/kfdp3WoSuy — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) July 15, 2023

Die Aussichten für kommende Woche