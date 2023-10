Ulmer Ärzte nähen abgetrennte Hand wieder an – der Patient ist jetzt Busfahrer

Unfall in Geislingen

In seiner letzten Woche auf dem Bau verliert Alexander Schönhals seine rechte Hand. Am selben Abend wird der Mann aus Backnang in Ulm operiert. Jetzt arbeitet er als Busfahrer – mit zwei Händen.