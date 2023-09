Am Dienstagmorgen (26.9.23) gegen 4.39 Uhr kam es zu einem tödlichen Lkw-Unfall auf der Autobahn 7 (A7) auf Höhe Ebnat (Ostalbkreis). Laut Polizei war ein Audi in Fahrtrichtung Ulm unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in das Heck eines Lkws krachte. Der 37-jährige Beifahrer im Audi zog sich bei dem Unfall tödliche Verletzungen zu. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, während der Lastwagenfahrer unverletzt blieb.

Lkw-Unfall auf A7 – ein Toter, zwei Verletzte und hoher Schaden

Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun den Unfallhergang. Der Schaden am Audi wird auf 10.000 Euro, der Schaden am Sattelzug auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschlepper geborgen werden.

Stau auf A7 wegen Sperrung nach tödlichem Lkw-Unfall bei Ebnat

Zur Bergung und Unfallaufnahme waren auch die Feuerwehr sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen war gesperrt, wodurch es zu längeren Staus auf der A7 kam. Die Fahrstreifen waren gegen 7.45 Uhr am Dienstagmorgen wieder freigegeben, teilt die Polizei mit.