Zwei männliche Leichen, zwei mordende Frauen, ein Milieu, das weder Werte noch Skrupel kennt: Die sogenannten Drückermorde von 1997 erregten bundesweit großes Aufsehen und ließen in Abgründe blicken, die selbst hartgesottene Richter fassungslos machten.

Der erste Mord geschah bei Siegen in Nordrhein-Westfalen. Ein erfolgloser Zeitungswerber wurde zur Bestrafung in einen Wald geführt, dort auf grausame Weise erniedrigt, gefoltert und schließlich getötet. Monate später wurde der Chef einer anderen Drückerkolonne in seiner Wohnung in Aalen-Unterkochen im Ostalbkreis ermordet. Die Leiche wies nicht nur Schuss- und Stichwunden auf, auch die Kehle des Mannes war durchgeschnitten.

Hier gibt es die 33. Folge von Akte Südwest

Beide Fälle, die im Frühjahr 1998 vor dem Landgericht Ellwangen zur Anklage kamen, arbeiten wir in der neuesten Folge des Kriminalpodcasts „Akte Südwest“ auf. Moderatorin Tanja Wolter befragt dabei Redakteur Thomas Veitinger, der damals als Gerichtsreporter jeden Verhandlungstag begleitet hat.

Gesprochen wird nicht nur über die Taten und die beiden Hauptangeklagten, zwei Frauen im Alter von 21 und 31 Jahren. Es geht auch um eine Branche, die einerseits gescheiterten Existenzen am Rande der Gesellschaft Unterschlupf bot, diese dann aber unter Einsatz von Demütigungen, Bestrafungsritualen und Gewalt gefügig machte – bis hin zur Unterwerfung. Dass die Chefin der Drückerkolonne den Spitznamen „Lady Kalaschnikow“ hatte, lässt ahnen, wozu sie fähig war.

Wer welche Rolle in dem mörderischen Geschehen hatte, ob es psychische Auffälligkeiten gab und zu welchem Schluss das Gericht kam – das alles kommt in der Podcast-Folge zur Sprache. Und: Thomas Veitinger hat auch in Erfahrung gebracht, was aus den beiden Frauen nach ihrer Verurteilung geworden ist.

Hier gibt es alle Folgen von „Akte Südwest“ zum Nachhören

„Akte Südwest“ bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Den Kriminalpodcast „Akte Südwest“ gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben einige Möglichkeiten zusammengefasst:

Wer steckt hinter „Akte Südwest“ und was ist das Konzept?

Gefällt dir der Podcast? Dann folge uns doch auf Twitter, um auf dem Laufenden zu bleiben: @AkteSWP

Themenseite PS: Wahre Verbrechen stehen übrigens im Zentrum unserer swp.de/crime . Hören Sie dort den Podcast „Akte Südwest“ und lesen Sie Hintergründe zu aktuellen und historischen Fällen in Baden-Württemberg – und vieles mehr.