Der Täter lauert im Dunkeln, es ist offensichtlich ein gezielter Mordanschlag: Am Abend des 18. November 2016 fallen vor einem Hochhaus in Neu-Ulm mehrere Schüsse. Ein 37-jähriger Mann bricht getroffen zusammen, Zeugen sehen den Täter wegrennen und in einem Fluchtwagen verschwinden. Das Opfer stirbt wenig später im Krankenhaus.

Es ist ein Fall, der der Polizei bis heute Rätsel aufgibt – ein „Cold Case“, von dem auch sechs Jahre später vor allem Fragezeichen bleiben. Führen Spuren in den organisierten Drogenhandel? Waren es Profis, die den Mord kaltblütig geplant und durchgeführt haben? Und welche Rolle spielt die Russland-Connection des Opfers? Darüber spricht in der neuesten Folge des Kriminalpodcasts „Akte Südwest“ Moderator Roland Müller mit dem Ulmer Lokalredakteur Christoph Mayer, der den Fall von Anfang an begleitet hat.

Hier gibt es die 31. Folge von Akte Südwest

Dabei geht die Spurensuche vor allem in Richtung des Opfers, das eine schillernde Figur ist: Der 37-jährige Musa Musalaev ist in Russland ein Promi, ein mehrfach prämierter Kickbox-Weltmeister und Autor von Liebesgedichten und Kinderbüchern – der aber in Deutschland unter dem Namen „Heinrich von Mirbach“ lebte. Christoph Mayer hat sich für den Podcast auch noch einmal mit den zuständigen Ermittlern getroffen – und die neuesten Erkenntnisse der Kriminalpolizei eingeholt, die weiter fest an den Durchbruch in dem Fall glaubt.

