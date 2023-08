Ihr Mann habe den Unfall am Freitagnachmittag am Hammerstielsteig in Bayern mitangesehen, teilte die Polizei mit. Die 57-Jährige aus dem Schwarzwald sei in dem steilen Gelände auf einem befestigten Weg ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Bergretter, Polizei und die Luftrettung konnten der Frau nicht mehr helfen. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei jedoch aus.



Vor einem Jahr: Wanderer aus Kreis Reutlingen stirbt in Tirol

Vergangenes Jahr starb ein Wanderer aus dem Kreis Reutlingen bei einer Wanderung in Tirol. Der Mann hatte im August 2022 eine Bergtour im Tiroler Kaisergebirge unternommen, beim Abstieg vom Gipfel des Zettenkaisers gestürzt und von Felsen verschüttet worden.