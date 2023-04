Auf der A7 bei Heidenheim sind in der Nacht zu Freitag (21.4.) zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich in Fahrtrichtung Ulm auf Höhe des Stadtteils Heidenheim-Großkuchen ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein Lkw und zwei Autos beteiligt waren. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3.30 Uhr alarmiert.

Laut dem Polizeibericht kollidierte ein Laster mit Anhänger aus bislang unbekannten Gründen mit einem Dacia, der Pkw schleuderte daraufhin über die Fahrbahn. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr ebenfalls in den Dacia. Dessen zwei Insassen wurden durch den Aufprall tödlich verletzt. Alle fünf Menschen, die im Mercedes unterwegs waren, mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Heidenheim ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls, dazu wurde ein Sachverständiger eingebunden. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei noch nichts sagen. Die A7 musste in Fahrtrichtung Ulm zwischen den Anschlussstellen Aalen/Oberkochen und Heidenheim komplett gesperrt werden, gegen 10 Uhr soll die Unfallstelle geräumt sein.