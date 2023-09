Ein flüchtiger Insasse einer Psychiatrie hat am Freitag in Wiesloch in Baden-Württemberg eine Frau erstochen. Die 30-Jährige erlag ihren Verletzungen, wie die Polizei in Mannheim mitteilte. Wie dem Mann die Flucht aus dem psychiatrischen Zentrum gelang, blieb am Freitag unklar.

Pflegekräfte hätten die Flucht des 33-Jährigen beobachtet und sofort die Verfolgung des Mannes aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Auch die ebenfalls sofort alarmierte Polizei habe unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ergriffen. Trotzdem konnte der Mann entkommen.

Attacke in einem Ladengeschäft

Nach seiner Flucht vom Gelände der Maßregelvollzugsanstalt in Wiesloch habe der Mann in einem Ladengeschäft die 30-Jährige mit einem Messer angegriffen. Nach dem Verlassen des Geschäfts sei der Mann von Polizeibeamten „nach Androhung von Schusswaffengewalt“ festgenommen worden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die mit dem Messer attackierte Frau überlebte ihre Verletzungen trotz sofortiger medizinischer Hilfe nicht. Sie starb nach dem Transport in ein Krankenhaus.

Woher hatte der Mann das Messer?

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie der Staatsanwaltschaft Heidelberg – auch zur Herkunft des Messers und den Umständen der Flucht – laufen. Nach Angaben der Behörden war der Psychiatrieausbrecher seit 2021 im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden untergebracht. Der Mann war vom Heidelberger Landgericht verurteilt worden. Einzelheiten zu seiner Verurteilung nannten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht.

In den Maßregelvollzug kommen Straftäter, wenn ein Gericht sie als psychiatrisch auffällig oder suchtkrank einstuft. Bei längeren Freiheitsstrafen kann die Haft aufgeteilt werden: Zunächst wird ein Teil im Gefängnis abgesessen, dann folgt die Maßregel. Dort wird entschieden, ob der Verurteilte die Reststrafe weiter absitzen muss – oder schon nach der Hälfte der Strafe auf freien Fuß kommt. Im regulären Strafvollzug ist eine Entlassung auf Bewährung nach der Hälfte der Haft hingegen selten. Außerdem gibt es im Maßregelvollzug mehr Lockerungsmöglichkeiten.

Ähnlichkeiten mit Messerangriff in Tübingen

Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg an acht Standorten psychiatrische Einrichtungen für den Maßregelvollzug: Bad Schussenried, Calw, Emmendingen, Reichenau, Weinsberg, Weissenau, Wiesloch und Zwiefalten. Auch wenn es laut Sozialministerium dort „umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen“ gibt, handelt es sich nicht um Gefängnisse, sondern um Kliniken. Ausbrüche gab es daher in den vergangenen Jahren immer wieder . Eine Ausnahme ist der Maßregelvollzug in Wiesloch: Hier gibt es einen „Hochsicherheitstrakt“ für als besonders gefährlich eingeschätzte psychisch kranke Straftäter. Ob der 33-Jährige aus diesem speziellen Trakt ausgebrochen ist, war am Freitagabend unklar.