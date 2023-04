Nach Schüssen auf einen 32-Jährigen im Stuttgarter Stadtbezirk Zuffenhausen ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Kräfte des mobilen Einsatzkommandos hätten den 20-Jährigen in Plochingen festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Der Mann habe bei dem Zugriff am Freitagnachmittag keinen Widerstand geleistet. Die Beamten hätten anschließend die Wohnung des Verdächtigen durchsucht.

Möglicher Zusammenhang mit anderen Vorfällen wird geprüft

In welcher Weise der Mann an der Tat Mitte März beteiligt war, ob es noch weitere Täter gibt und ob der 20-Jährige womöglich auch im Zusammenhang mit anderen Vorfällen mit Schüssen auf Menschen in der Region in den vergangenen Wochen steht, blieb zunächst unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen würden bis auf Weiteres keine weiteren Angaben gemacht, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Der 32-Jährige war vor einem Restaurant angeschossen und schwer verletzt worden. Der oder die Täter gaben mehrere Schüsse ab. Wenige Tage später durchsuchte die Polizei fünf Wohnungen von mehreren Tatverdächtigen. Gegen wie viele Verdächtige ermittelt wird, blieb unklar. Auch zum Motiv wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern.