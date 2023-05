Wie die Polizei mitteilt, wartete ein 58-jähriger Straßenbahnfahrer am Dienstag gegen 20.30 Uhr in seiner Dienstkleidung an der Haltestelle Theodor-Heuss-Platz in Ulm. Er wollte mit der Straßenbahn zum Ehinger Tor fahren, um dort seine Schicht zu beginnen.

Vandalismus als Auslöser für den Streit

An der Haltestelle wurde er von einem Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass ein 21-Jähriger einen Fahrkartenautomaten mit einem Eddingstift bemalte. Als der 58-Jährige und der junge Mann in die Straßenbahn einstiegen, forderte er den 21-Jährigen auf, ihm seine Personalien mitzuteilen.

In den Unterarm gebissen

Daraufhin wurde der junge Mann aggressiv und beleidigte den SWU-Mitarbeiter. Schließlich eskalierte die Situation und der 21-Jährige kratzte den 58-Jährigen im Gesicht und biss ihn schließlich auch in den Unterarm.

Die Verkehrsbetriebe verständigten daraufhin die Polizei. Bei der Ankunft am Ehinger Tor hatte sich der junge Mann wieder beruhigt, wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Dies durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.