Ein Kurzurlaub, ein Besuch in der Heimat oder der Tagesausflug: das lange Wochenende bietet sich perfekt zum Wegfahren an. Doch es ist nicht der einzige Grund für die erhöhte Staugefahr in den kommenden Tagen.

Brückentag, Ferien, Baustellen: Mehrere Ursachen für Stau in Baden-Württemberg

Brückentag am Montag, dem 02.10.2023 ein großer Anreiz, zu verreisen. Dazu kommt, dass in drei Bundesländern bereits die Herbstferien starten. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen wird wieder mit Reiseverkehr gerechnet. Der ADAC schätzt, dass viele als Urlaubsziel Orte in Deutschland oder den Alpenländern besuchen werden. Die Straßen der dortigen Wanderregionen könnten also besonders von Stau betroffen sein. Als klassische Routen seien die Tauern-, Fernpass-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route von viel Verkehr betroffen. Der Gotthard-Eisenbahntunnel ist außerdem gesperrt, darum kann es auf der Autostrecke zu Stau kommen. Laut der ADAC Stauprognose ist nicht nur das lange Wochenende Grund für die vollen Straßen. Natürlich ist derein großer Anreiz, zu verreisen. Dazu kommt, dass in drei Bundesländern bereits diestarten. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen wird wieder mit Reiseverkehr gerechnet. Der ADAC schätzt, dass viele als Urlaubsziel Orte in Deutschland oder den Alpenländern besuchen werden. Die Straßen der dortigen Wanderregionen könnten also besonders von Stau betroffen sein. Als klassische Routen seien die Tauern-, Fernpass-, Rheintal-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route von viel Verkehr betroffen. Der Gotthard-Eisenbahntunnel ist außerdem gesperrt, darum kann es auf der Autostrecke zu Stau kommen.

Als zusätzlichen Grund für Stau nennt der ADAC die Autobahnbaustellen, deren Zahl liegt derzeit bei etwa 1600. Eine Auflistung der besonders staugefährdeten Autobahnen finden Sie unten.

Oktoberfest sorgt für Verkehr: Wo droht Staugefahr?

Auch das Oktoberfest in München treibt die Menschen auf die Straßen. Das letzte Septemberwochenende ist auch das finale Wochenende des Oktoberfestes. Am Dienstag, dem 03.10.2023 schließen sich die Tore, darum könnten nochmals einige Menschen die Chance nutzen. Der ADAC warnt vor einem regen Verkehrsaufkommen in der Gegend rund um München.

Stau auf der Autobahn: Auf welchen Routen gibt es viel Verkehr?