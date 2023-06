Ein feierlicher Anlass, dann kommt es bei einem Hochzeitskorso in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zu einem einschneidenden Ereignis: Aus einem Fahrzeug werden Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Wie die Polizei von dem Vorfall berichtet, der sich am Sonntagnachmittag (11.06.2023) gegen 15.20 Uhr ereignete, fuhr die Hochzeitsgesellschaft mit insgesamt 15 Fahrzeugen durch die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Die Polizei hielt den Autokorso an und kontrollierte die Beteiligten.

19-Jähriger will Polizisten schlagen

Das ließ sich ein 19-Jähriger nicht gefallen, leistete Widerstand und versuchte laut der Mitteilung, einen Beamten zu schlagen. Ein Polizist wurde hierbei leicht verletzt. Da bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, welche der teilnehmenden Personen aus welchem Fahrzeug die Schreckschusswaffe abgefeuert hat, bittet das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.