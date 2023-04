Das Ehepaar war am Osterwochenende aus der Türkei am Flughafen gelandet und wollte mit sieben Gepäckstücken über den Ausgang für anmeldefreie Ware einreisen, wie das Zollamt am Montag mitteilte. Die Zöllner röntgten das Gepäck und fanden insgesamt 30.420 Zigaretten in sieben der Koffer.

Insgesamt zählten die Beamten mehr als 152 Stangen Zigaretten. Die Schmuggelware wurde sichergestellt. Gegen die beiden Reisenden wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Demnach wurde durch die Kontrolle ein Steuerschaden von mehr als 7000 Euro verhindert.

Wie das Hauptzollamt weiter mitteilte, beträgt die Reisefreimenge bei der Einreise aus Nicht-EU-Staaten 200 Stück Zigaretten für jede erwachsene Person.