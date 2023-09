Auf dem Bodensee hat sich erneut ein Unfall mit einem Fahrgastschiff ereignet: Wie die Polizei berichtet, gab es gleich zwei Kollisionen eines Fahrgastschiffes im Hafen von Überlingen, unter anderem mit einem Boot der Polizei.

Doch es trat ein technischer Defekt auf – der Schiffsführer war nicht mehr in der Lage, das Getriebe zu steuern. Mit der Folge, dass sein Schiff zunächst ein am Liegeplatz festgemachtes weiteres Fahrgastschiff rammte. Dann kollidierte das Schiff auch noch mit einem ebenfalls vertäuten Boot der Polizei.

Auf dem Unglücksschiff befanden sich nur der Kapitän und ein Matrose, Passagiere waren zum Glück nicht an Bord. Der Matrose allerdings wurde durch die Kollisionen leicht verletzt.

An den Fahrgastschiffen und an dem Polizeiboot entstanden offenbar erhebliche Schäden, die nach Angaben der Polizei im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Erst am vergangenen Mittwoch, 30. August, hatte sich auf dem Bodensee ein Schiffs-Unfall ereignet : ebenfalls wegen eines technischen Defekts an der Steuerungsanlage war das Fahrgastschiff „MS Konstanz“ mit rund 80 Passagieren an Bord manövrierunfähig gewesen und gegen mehrere Dalben und die Kaimauer geprallt. Auch in diesem Fall entstand erheblicher Schaden, verletzt wurde jedoch zum Glück niemand.